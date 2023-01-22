لجنة تطوير الصناعة في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة تعقد الاجتماع التحضيرى

عقد الدكتور محمود محمد المليجى – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، اليوم اجتماعا تحضيريا مع أعضاء لجنة تطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وذلك بحضور كل من الدكتور وليد الشناوى – عميد كلية الحقوق، الدكتور طارق غلوش – عميد كلية التجارة، الدكتور محمد عبد العظيم – عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد عبد اللطيف – عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور أحمد عبد العظيم – عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور محمد شطا – عميد كلية الزراعة، الدكتور عمر غنيم – عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور منال إبراهيم – عميد كلية الصيدلة، الدكتور أسامة العيان – عميد كلية العلوم، الدكتور مها العشماوى – عميد كلية الطب البيطرى، بهدف بحث ودراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه تطوير الصناعة فى المنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

حيث قام الدكتور محمود المليجى فى البداية بعرض أهداف الاجتماع والتى تتمثل فى إجراء حوار مثمر حول أنواع المشاكل المتواجدة فى المنطقة وبحث سبل لحل هذه المشكلات عن طريق عمل تشخيص لحالة المنطقة الصناعية ووضع خطة عمل تنظيمية بالتوصيات اللازمة، وقام بعرض بعض الإحصائيات التقريبية لعدد المصانع والعمال بالمنطقة.

وتم فتح باب المناقشة للحضور أعضاء اللجنة حيث قام كل منهم بعرض بعض من المشكلات القائمة بالمنطقة كلا فى تخصصه والتى تتمثل فى مشكلات (هندسية، إدارية، تنظيمية، مالية، تسويقية)، وتم عرض بعض الحلول المقترحة ومنها (إجراء دراسة لإعادة تأهيل البنية التحتية والصرف الصناعى والطرق، دراسة الوضع المالى للشركات ووضع خطة تسويقية لها، عمل مجسات لاكتشاف وتحديد المناطق الأثرية) وسيتم دراسة جميع الحلول عن طريق هيئة استشارية يتم تشكيلها من قبل الجامعة.

وفى الختام تم تقديم اقتراح لتحديد موعد لزيارة المنطقة ودراسة المشكلات على ارض الواقع وذلك لوضع خطة عمل لتطوير المنطقة ودراسة إمكانية التنفيذ.