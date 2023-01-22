فنزويلا تفرج عن وزير الداخلية السابق ميجيل رودريجيز توريس

وكالات

قضت محكمة فنزويلية بالإفراج عن وزير الداخلية السابق ميجيل رودريجيز توريس بعد سجنه نحو 5 سنوات ما سمح له بالسفر إلى إسبانيا، حسبما قالت أسرته.

وحسب موقع الشرق الإخارى، عمل الجنرال المتقاعد وزيراً للداخلية في 2014 لكنه اختلف فيما بعد مع الرئيس نيكولاس مادورو واعتقل في 2018 بتهمة التورط في مؤامرة "لتفتيت وحدة" القوات المسلحة.

وقالت بناته وأقاربه في بيان: "تم الإفراج عنه في ساعة مبكرة من صباح السبت 21 يناير بعد أن قضى 4 سنوات و10 أشهر في السجن ظلماً".

وقال أحد أقاربه إن رودريجيز توريس سيذهب إلى إسبانيا دون تقديم تفاصيل أخرى.

ولم يرد مكتب المدعي العام الفنزويلي بعد على طلب للتعليق.

وأضرب رودريجيز توريس عن الطعام في عام 2019 احتجاجاً على سجنه انفرادياً. وأدى هذا إلى زيادة التدقيق في وضع المعتقلين الفنزويليين بعد وفاة الكابتن البحري رافائيل أكوستا في السجن.