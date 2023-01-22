فشل استفتاء وطنى حول تعديل الدستور فى سلوفاكيا بسبب انخفاض نسبة المشاركة

أ.ش.أ

أكدت سلوفاكيا، فشل استفتاء وطني بشأن تعديل دستور البلاد لجعل الانتخابات المبكرة ممكنة، في تحقيق نتيجة ملزمة قانونيا لأن نسبة المشاركة كانت منخفضة للغاية.

وقالت لجنة الانتخابات الحكومية في سلوفاكيا، بحسب ما ذكرته صحيفة سلوفاك سبيكتيتور، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة بلغت 27.25 بالمئة فقط، ولتصبح ملزمة قانونا، يجب أن تكون نسبة المشاركة في التصويت أكثر من 50 بالمئة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.

وقالت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا "احترم نتيجة الاستفتاء والموقف الذي عبر عنه المواطنون، سواء من خلال المشاركة فيه أو عدمها، واعتقد أنه من الضروري أن يقر البرلمان التعديل الدستوري في انتخابات مبكرة بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء".

وأضافت: "حتى لو كان الاستفتاء غير صالح بالنظر إلى الأزمة السياسية الداخلية الحالية فمن الضروري أن يتبنى النواب تعديل الدستور بشأن إجراء انتخابات مبكرة في البرلمان بأسرع وقت ممكن".

كانت كابوتوفا، اتخذت قرارا بشأن الاستفتاء العام الماضي بعد أن جمعت ثلاثة أحزاب معارضة أكثر من 380 ألف توقيع لدعم هذه الخطوة.

ولا يوفر الدستور الحالي في سلوفاكيا إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، وكان من شأن الاستفتاء أن يغير الدستور للسماح به إذا وافق عليه البرلمان.