اليوم السابع
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طائرات حربية يونانية ترافق طائرة على متنها 190 شخصا واجهت إنذار بوجود قنبلة قادمة من بولندا

الأحد، 22 يناير 2023 06:21 م
طائرات حربية يونانية ترافق طائرة على متنها 190 شخصا واجهت إنذار بوجود قنبلة قادمة من بولندا راين اير
كتب محمد جمال

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أفادت وكالة "فرانس بس" نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية بورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متجهة من بولندا إلى اليونان، حسبما  نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وتقلت "فرانس برس" عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية أن طائرات حربية يونانية سارعت اليوم الأحد لمرافقة طائرة تابعة لشركة "راين إير" من بولندا إلى اليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد ان ابلغت السلطات عن تحذير بوجود قنبلة.

وقالت وكالة الانباء الانباء الرسمية أن الطائرة هبطت في مطار أثينا الدولى قبل وقت قصير من الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل.

 


راين إير

اليونان

بولندا

أثينا



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