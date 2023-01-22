ضبط خادمة سرقت مجوهرات من فنانة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثتها من اختفاء "مساعدتها" مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)،مشغولات وأنه بتاريخ 20 الجارى تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.