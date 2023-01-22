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شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس

الأحد، 22 يناير 2023 01:29 م
شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس وزير الخارجية سامح شكرى
كتب ـ أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، موضحا أن مصر مستمرة في التواصل بين الأطراف لتعزيز السلام والأمن وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. 
 
شدد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية إيطاليا على أهمية حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة للفلسطينيين، مشيرا للتنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين لبحث سبل تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا استمرار مصر في دعم مبدأ حل الدولتين وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم، موضحا أن مصر تقود توجها لإرساء السلام والاستقرار، وتتطلع للتعاون مع دول المنطقة ودعم حقوق الفلسطينيين العادلة.

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