اليوم السابع
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سوق على مهلك.. المرور تحرر 12 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأحد، 22 يناير 2023 11:18 ص
سوق على مهلك.. المرور تحرر 12 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة تجاوز سرعة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75785) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (12553) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الداخلية في ضبط (346) مخالفة السير بدون تراخيص، ودراجة نارية مخالفة، و(36) مخالفة موقف عشوائى، و(45) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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