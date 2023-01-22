اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 08:52 ص
أكرم القصاص
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سلطات زابوروجيا: قطع طرق الامداد الرئيسية للقوات الاوكرانية وتكبديها خسائر فادحة

الأحد، 22 يناير 2023 08:12 ص
سلطات زابوروجيا: قطع طرق الامداد الرئيسية للقوات الاوكرانية وتكبديها خسائر فادحة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد عضو إدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف أن القوات الروسية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية في زابوروجيا وكبدتها خسائر فادحة خلال المعارك. 

وقال روجوف ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن خسائر القوات الأوكرانية بمحور زابورويجيا ارتفعت بشكل لافت، مشيرا إلى أن القوات الروسية سيطرت على مرتفعات استراتيجية مكنتها من قطع طرق الإمداد الرئيسية .

وأضاف روجوف أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تحرير بلدتين في زابوروجيا خلال الأيام الماضية ، فضلا عن تحقيق السيطرة النارية على سبع بلدات أخرى، مشيرا إلى أن القوات المدفعية الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة ما خفض من كثافة نيرانها.

 


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