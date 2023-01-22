اليوم السابع
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سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 22 يناير 2023

الأحد، 22 يناير 2023 01:36 م
سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 22 يناير 2023 ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم عقب انخفاض ملحوظا في السوق المحلى بمصر من 1820 إلى مستويات 1780 جنيها للعيار 21، وذلك بهبوط بلغت قمته 40 جنيها خلال الأسبوع المنقضى، فى الفترة من الأحد 15 يناير وحتى تعاملات اليوم.
 
أسعار الذهب اليوم، تسجل لعيار 18  ما قيمته 1526 جنيها وعيار 21   يسجل  1780 جنيها وعيار 24 يسجل 2024 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب  14240 جنيها وأخيراً بلغ السعر العالمى للأونصة يسجل 1926 دولارا.
 
قال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة صناعة المشغولات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سوق الذهب تعرض لضغط كبير الفترة الماضية خاصة مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس لمستويات غير مسبوقة الأمر الذي أثر على حجم المبيعات من المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الأمر الذي يفرض علينا البحث عن آليات لترويج المشغولات الذهبية في مصر
 
وأكد ممدوح عبد الله أن توفير أوزان خفيفة في السوق يعد أحد الخطوات التي تنتهجها  المصانع لتحريك البيع وتجنب تسريح العمالة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الاستجابة لمطالب الصناع والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم ويصب في صالح الصناعة الوطنية ويدعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلي العمل على دعم تصدير المشغول وليس خام الذهب.
 
 وأوضح أن الصناعة الوطنية في المشغولات الذهبية يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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