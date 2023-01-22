زيلينسكى: العالم بحاجة لمزيد من التعاون لمواجهة منع روسيا للصادرات الغذائية الأوكرانية

وقال إنه " بسبب الإجراءات الروسية لمنع صادراتنا الغذائية تم قطع الشحنات إلى النصف حيث تصطف أكثر من 100 سفينة تنقل الطعام بالقرب من مضيق البوسفور لأنهم بحاجة إلى التفتيش و تعرقل روسيا هذا التفتيش .. فالسفن محتجزة لأسابيع وهذا يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة لأوروبا وآسيا وهو ما يعني تهديدا متزايدا بعدم الاستقرار الاجتماعي".