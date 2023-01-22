اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكى: العالم بحاجة لمزيد من التعاون لمواجهة منع روسيا للصادرات الغذائية الأوكرانية

الأحد، 22 يناير 2023 10:51 ص
زيلينسكى: العالم بحاجة لمزيد من التعاون لمواجهة منع روسيا للصادرات الغذائية الأوكرانية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى ، أن العالم بحاجة إلى المزيد من التصميم والتعاون لمواجهة جهود روسيا لمنع الصادرات الغذائية الأوكرانية .

وقال إنه " بسبب الإجراءات الروسية لمنع صادراتنا الغذائية تم قطع الشحنات إلى النصف حيث تصطف أكثر من 100 سفينة تنقل الطعام بالقرب من مضيق البوسفور لأنهم بحاجة إلى التفتيش و تعرقل روسيا هذا التفتيش .. فالسفن محتجزة لأسابيع وهذا يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة لأوروبا وآسيا وهو ما يعني تهديدا متزايدا بعدم الاستقرار الاجتماعي".

 


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