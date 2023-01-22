روسيا تحذر: الأسلحة الغربية الهجومية لكييف ستؤدي إلى كارثة عالمية

وكالات

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن تزويد الغرب كييف بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية وإجراءات انتقامية من قبل روسيا باستخدام أسلحة أكثر فتكا.

وكتب فولودين، على صفحته الخاصة في "تلجرام": "تزويد نظام كييف بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية... إذا قامت واشنطن ودول الناتو بتوريد أسلحة يتم استخدامها لضرب المدن ومحاولة الاستيلاء على أراضينا، كما يهددون، فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ تدابير انتقامية باستخدام المزيد من أسلحتنا الفتاكة"، مشيرا إلى أن أعضاء الكونجرس الأمريكي ونواب البوندستاج والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوروبية الأخرى يجب أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه الإنسانية.

وتابع فولودين بالقول: "بموجب قراراتهم، تقود واشنطن وبروكسل العالم إلى حرب مروعة، إلى نوع مختلف تمامًا من الأعمال القتالية عما هو عليه اليوم، يتم تنفيذ ضربات حصريًا على البنية التحتية العسكرية والحرجة التي يستخدمها نظام كييف.

وخلص فولودين بالقول إن "السياسيين الأجانب الذين يتخذون مثل هذه القرارات يحتاجون إلى فهم أن هذا يمكن أن ينتهي بمأساة عالمية ستدمر بلادهم".

ووفقا له، فإن الدول النووية لم تواجه في السابق حالة تهديد لأمن مواطنيها وسلامة أراضيها، وبالتالي فإن حجج عدم جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل في النزاعات المحلية لا يمكن الدفاع عنها.