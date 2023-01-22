رفيق أرمسترونج فى المشى على القمر يتزوج "حب حياته" فى عيد ميلاده الـ 93

كتبت ريم عبد الحميد

لم يجد إدوين "باز" ألدرين، رائد الفضاء الأمريكي السابق الشهير، وقتا مناسبا للزواج من حبيبته منذ فترة طويلة أفضل من عيد ميلاده الـ 93. فألدرين، الذى كان ثانى شخص فى التاريخ تطأ قدماه القمر عام 1969، بعد زميله فى الفريق نيل أرمسترونج، تزوج من المرأة التي يحبها منذ أمد طويل يوم الجمعة فى نفس الوقت الذى أتم فيه عامه الثالث بعد التسعين.

وأعلن رائد الفضاء السابق الزواج على تويتر، وقال: "فى عيد ميلادى الـ 93، وفى اليوم الذى سيتم تكريمه فيه من جمعية (أساطير الطيران الأحياء)، يسعدنى أن أعلن أننى وحبيبتى منذ أمد بعيد د. أنكا فاور وانا قد عقدنا قراننا".

وأضاف أنهم عقدوا زفافهما فى حفل خاص صغير فى لوس أنجلوس وأنهما متحمسين مثل مراهقين هاربين.

ونشر صورة له بصحبة زوجته مرتدية زى الزفاف، ووجه رائد الفضاء السابق الشكر لمن أرسل له التهانى فى عيد ميلاده، وقال إن الأمر يعنى الكثير له وأنه يأمل أن "يواصل خدمة قضية أكبر والمزيد من الثورات حول الشمس".

وفى يوليو 1969، انطلق قائد المهمة نيل أرمسترونج وطيار الوحدة القمرية باز ألدرين وطيار وحدة القيادة مايكل كولينز فى أبولو 11 فى رحلة على مسافة 250 ألف ميل نحو القمر، واستغرق الأمر أربعة أيام للوصول إلى وجهتهم. وظل أرمسترونج على سطح القمر لقرابة ساعتين و32 دقيقة والدرين مكث فترة أقل بـ 15 دقيقة.

ووضع رائدا الفضاء العلم الأمريكي وجمعوا صخور القمر وأجروا تجارب عملية قبل العودة إلى المركبة الفضائية، كما تحدثا إلى الرئيس ريتشارد نيكسون عبر الراديو من المكتب البيضاوى.