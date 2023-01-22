رئيس مجلس الدوما: تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يؤدى لكارثة عالمية

أ.ش.أ

أكد رئيس مجلس الدوما فياشيسلاف فولودين ، اليوم الأحد، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يؤدي على كارثة عالمية.

وقال فولودين ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها ، إن في حال استهدفت كييف المدن الروسية بالأسلحة الغربية وحاولت الاستيلاء على مواقعنا سيكون الرد باستخدام أسلحة أكثر قوة.

وأضاف رئيس مجلس الدومة أنه يتعين على ساسة الغرب إدراك أن قرار تزويد كييف بالأسلحة قد يؤدي إلي مأساة عالمية ستدمر بلدانهم بالنظر إلي تفوق أسلحتنا التكنولوجي .

وأوضح فولودين أن المبررات بأن الدول النووية لم تستخدم من قبل أسلحة الدمار الشامل في النزاعات الإقليمية باطلة لأن معظم الدول لم تواجه خطر تهديد أمن مواطنيها وسلامة أراضيها