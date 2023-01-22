دلع بنات.. فتاة تختلق قصة اختطافها لمساومة والدها على المال بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه عقب خروج (ابنته سن 15) من محل سكنها، ورد إليه اتصالا هاتفيا من هاتفها المحمول وتواصل معه شخص "مجهول" أخبره خلاله باختطاف ابنته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى تحديد المشار إليه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر باتفاقه مع (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) على اختلاق واقعة الاختطاف واقتسام المبلغ المالى فيما بينهما.

كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته "المبلغ بغيابها" بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا باتفاقهما على اختلاق الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على مبلغ مالى من والدها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.