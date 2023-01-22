دار النشر الأسقفية تشارك بإصدارات حديثة بمعرض الكتاب فى دورته الـ53

كتب: محمد الأحمدى

تشارك دار النشر الأسقفية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يحمل شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نبدع" فى دورته الـ 54 بمجموعة إصدارات حديثة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة 1 A29 إذ أعلنت دار النشر الأسقفية عن خصومات تتراوح بين 20٪ و 40٪ من قيمة المبيعات. ويأتى كتاب "محبة أبدية" و"تاريخ المسيحية المبكرة فى ليبيا" و"كاملون فيه" ضمن الإصدارات الحديثة للدار، إذ تأتى مجموعة أخرى من الكتب بعدد من الطبعات الجديدة منها كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" والذى يصدر فى طبعته السابعة وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التى تصدرها دار النشر الأسقفية و يُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التى كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التى شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

وبينما توفر الدار كتاب "عظات عن التوبة" فى طبعته العاشرة بالإضافة لكتاب "شفاء المشاعر الجريحة" و"يسوع بصفته إلهًا" و "الآباء الرسوليين" وكتاب "تجسد الكلمة" والذى تمت إصداره فى طبعته السادسة عشر.



تذاكر دخول معرض الكتاب 2022

ويمكن حجز تذاكر المعرض إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، كما يمكن الحجز من شباك التذاكر، بجوار باب دخول المعرض "أون لاين" أيضًا سعرالتذكرة 5 جنيهات، ولا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر المسموح بها للفرد.

ويتم التسجيل لشراء تذكرة معرض الكتاب 2023 من خلال منصات الدفع الإلكترونى لتسهيل دخول المعرض، كما يتم توفير وسائل دفع من خلال الإنترنت أوتطبيقات الهاتف الذكى من أجل شراء تذكرة معرض الكتاب، ويُمكن للراغبين حجز تذكرة معرض الكتاب 2023 وشرائها، عبر رابط حجز تذاكر معرض الكتابفى نسخته الحالية، والذى يبدأ فى 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2023، متضمنا أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية، وقد يشهد أكثر من 3000 فعاليةثقافية مختلفة وأنشطة ترفيهية متعددة تناسب الكبار والأطفال.

ويبلغ سعر تذاكر معرض الكتاب 2023، حوالى 5 جنيهات فقط، إذ يمكن الدخول والحجز من خلال رابط الحجز الإلكترونى حجز أكثر من تذكرة، وتأتى الدورةالـ 54 لمعرض الكتاب، وهو ثانى أكبر معرض عالميا والأكبر فى الوطن العربي، تحت شعار معرض الكتاب 2023 "الثقافة وبناء الوعي".