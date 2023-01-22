خبير اقتصادى: إيطاليا الشريك الأوروبى الأول لمصر بحجم تجارة 5 مليارات دولار

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشئون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات: تربط مصر وإيطاليا شراكة متنوعة، منها التجارى والسياسى والثقافى، موضحا أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر وبلغ حجم التجارة 5 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر من الدول الواعدة اقتصاديا للدول الأخرى خاصة دول الجوار.

وأضاف أحمد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة "الأولى المصرية"، أن زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، لمصر مهمة فى توقيتها على مستوى الدولتين.

أوضح أحمد سيد أحمد أن هناك تحديات تجمع البلدين منها الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب، وصد الفكر المتطرف، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى أشاد بمجهود مصر فى مواجهة التطرف، موضحا أن الاقتصاد هو الذى يقود السياسة، وأن هناك علاقات قوية بين مصر وإيطاليا على جميع المستويات.

وأكد أحمد سيد أحمد أن مصر لديها دور رائد فى دعم الدولة الليبية والشعب الليبى، وتعزيز الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الشعبية الليبية، موضحا أن ليبيا تأثرت بقضية الهجرة الغير شرعية وكذلك إيطاليا، كما أن إيطاليا لها دور كبير فى ليبيا.