اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يوما

الأحد، 22 يناير 2023 01:03 م
حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يوما حبس متهم_ارشيفية
كتبت أمنية الموجى- أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة، حبس 7 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.
 
 
ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

حبس متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة