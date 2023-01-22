جاهزين لرمضان.. أسرار صناعة الزبادى من مصانع الألبان بدمياط.. فيديو وصور

صناعة الألبان واحدة من الصناعات التى اشتهر بها أبناء دمياط، تلك الصناعة التى تشهد حاليا طفرة تكنولوجية لضمان تقديم منتجات آمنة على المواطنين، تحولت تلك الصناعة من مراحل التصنيع اليدوى إلى التصنيع بواسطة الماكينات الأمر الذى جعل الإنتاج أكثر أمانا، ولكن يظل سر الصنعة واحدا من اسرار الدمايطة.

يقدم تلفزيون "اليوم السابع" تقريرا من داخل أحد مصانع الألبان فى دمياط، رصدنا خلال تلك الجولة أبرز مراحل التصنيع وطريقة تحضيرها.

"الصناعة تطورت كثيرا وأصبح بالماكينات، بنقدم منتج يحافظ على صحة المواطنين" بهذه العبارة بدأ خالد أحد صناع الألبان بدمياط حديثه لنا ليستكمل الحديث قائلا: " الآن نحن نقدم صناعة أكواب الزبادى، نحاول أن يكون كل شىء بواسطة الماكينات" واضاف قائلا: " لابد من مواكبة التطوير، ولكن هيفضل سر الصنعة عندنا وبس" .

وشرح أحد صانعى الألبان مراحل التصنيع الخاصة بالزبادى قائلا: " مراحل التصنيع عبارة عن خمس مراحل، تبدأ منذ استقبال الألبان والعمل على قتل البكتريا بداخلها، والمرحلة الثانية هى تعبئة الاكواب، ونقوم بعدها بالمرور على ماكينات التخمير قبل أن نقوم بوضعها داخل الثلاجات للتبريد"

واستكمل الحديث قائلا: "نستعد الان لاستقبال شهر رمضان، وبنطمن الناس المنتجات موجودة ومتوفرة، " ليضيف قائلا: " إنتاجنا اليومى من الزبادى قد يصل إلى 5000 كوب، ومن المقرر زيادته فى شهر رمضان الكريم"

اختتم صانع دمياط الحديث قائلا: " نقوم أيضا بتعليم الشباب سر الصنعة، محتاجين أجيال تكمل، صناعة الألبان سر من اسرار الدمايطة ولازم نحافظ عليه".