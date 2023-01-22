تغير لون اللسان يشير إلى ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم

وفقًا لمجلة Frontiers in Medicine الطبية ، فإن اللسان الأرجواني الداكن والوريد المتضخم تحت اللسان هو علامة مهمة على ركود الدم.

طرف اللسان له لون أرجواني مزرق أو قد تكون هذه بقع ركود الدم على الطرف.

ركود الدم وارتفاع الكولسترول

لماذا يتغير لون اللسان؟

وتكون الأوردة تحت اللسان داكنة أو ملتوية وسميكة ، بحسب موقع Science Direct.ركود الدم هو أحد أعراض ارتفاع الكوليسترول. يحدث ذلك عندما لا يتمكن الدم من التدفق بشكل صحيح عبر الأنسجة هذا يمكن أن يقلل من سرعة تدفق الدم ، ويسبب انسدادًا جزئيًا ، ويرفع الضغط في الأوعية.

في معظم الحالات ، يعني اللسان ذو اللون الأرجواني أن الدم لا يدور بشكل صحيح في جسمك.

قد يشير أيضًا إلى أن الدم يفشل في توصيل ما يكفي من الأكسجين إلى أنسجة الجسم قد يعني أيضًا أن الدم الأحمر الداكن يشير إلى نقص الأكسجين ، على عكس الدم الأحمر الفاتح الغني بالأكسجين ، يدور عبر الشرايين.

أسباب أخرى للسان الأرجواني

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الأخرى المتعلقة بصحة الأوعية الدموية إلى تلون اللسان باللون الأرجواني أو الأزرق.

ضعف وصول الأكسجين إلى الشرايين يرتبط بالتضخم ويؤدي إلى تغير لون الأغشية المخاطية إلى زرقة اللسان.