تغير لون اللسان يشير إلى ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم

كيف يتغير لون اللسان ليكون علامة تحذير تدل على ارتفاع الكولسترول؟
وفقًا لمجلة Frontiers in Medicine الطبية ، فإن اللسان الأرجواني الداكن والوريد المتضخم تحت اللسان هو علامة مهمة على ركود الدم.
ركود الدم وارتفاع الكولسترولركود الدم هو أحد أعراض ارتفاع الكوليسترول. يحدث ذلك عندما لا يتمكن الدم من التدفق بشكل صحيح عبر الأنسجة هذا يمكن أن يقلل من سرعة تدفق الدم ، ويسبب انسدادًا جزئيًا ، ويرفع الضغط في الأوعية.
لماذا يتغير لون اللسان؟
في معظم الحالات ، يعني اللسان ذو اللون الأرجواني أن الدم لا يدور بشكل صحيح في جسمك.
قد يشير أيضًا إلى أن الدم يفشل في توصيل ما يكفي من الأكسجين إلى أنسجة الجسم قد يعني أيضًا أن الدم الأحمر الداكن يشير إلى نقص الأكسجين ، على عكس الدم الأحمر الفاتح الغني بالأكسجين ، يدور عبر الشرايين.
أسباب أخرى للسان الأرجواني
يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الأخرى المتعلقة بصحة الأوعية الدموية إلى تلون اللسان باللون الأرجواني أو الأزرق.
ضعف وصول الأكسجين إلى الشرايين يرتبط بالتضخم ويؤدي إلى تغير لون الأغشية المخاطية إلى زرقة اللسان.
مضاعفات ارتفاع الكوليسترول
يمكن أن يتراكم الكوليسترول على جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى تكوين الأوبئة إذا تمزقت اللويحات أو تمزق ، يمكن أن تشكل جلطة دموية ، والتي قد تمنع تدفق الدم.
إذا توقف تدفق الدم إلى جزء من قلبك ، فسوف تصاب بنوبة قلبية. على غرار النوبة القلبية ، عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم إلى جزء من دماغك ، ستصاب بسكتة دماغية.
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