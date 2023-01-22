اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 02:24 ص
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تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من السيول

الأحد، 22 يناير 2023 02:00 ص
تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من السيول وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى عن تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول. 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
 
1- تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية 
2-توفير الحماية للمواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات
3-إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين ، والمرور الدورى على 117 مخر سيل ، والتنبؤ بكميات الامطار ومواقع هطولها قبل حدوثها بثلاثة أيام
4-حماية وادى الجرافى وإنشاء 10 خزانات أرضية على روافد الوادى بشمال سيناء ، والعمل على تنفيذ 10 خزانات أرضية بوسط سيناء 
5- إنشاء قناة تصريف ومعبر أيرلندى والعمل على إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بوادى بعبع بجنوب سيناء
6- الانتهاء أعمال حماية لقرية الزعفرانة ، والعمل على تنفيذ أعمال حماية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر
7- إنشاء سد وادى أبو أسماعيل ، ونهو إنشاء 100 بئر نشو “رومانى” بمحافظة مطروح
8- تنفيذ أعمال حماية قرى زاويه الجدامى بالمنيا ، و وادي عبادي بأسوان ، وقرب إنتهاء عملية حماية وادى سنور ببني سويف
9- إنشاء أعمال حماية بمخرات اطفيح والديسمي والكريمات والودى والمنشى بالجيزة ، ووادى الجبو بالقاهرة ، ووادى القصب بسوهاج وعزبة الشيخ سعيد ودير الأمير  تادرس بأسيوط

قطاع المياه الجوفية

الحماية من أخطار السيول

موسم الأمطار

السيول



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