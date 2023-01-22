تسمم طلاب بالمكسيك بسبب تحد لتناول دواء منوم على تطبيق "التيك توك"

فاطمة شوقى

تسمم العشرات من طلاب مدرسة ثانوية بالمكسيك، بسبب تحد منتشر على تطبيق التيك توك ، يصور فيه الأشخاص أنفسهم وهم يتناولون دواء يسبب النعاس.

وقالت صحيفة الكولومبيانو، إن التحدي يتمثل في تناول دواء يسبب النعاس وآثارًا نفسية أخرى، ويستمر لأطول فترة ممكنة دون النوم.

وذكرت السلطات أن ثمانية قاصرين أصيبوا بالتسمم في المكسيك بسبب تناولهم دواء مزيل للقلق، كجزء من التحدي الفيروسي الذي تم إجراؤه على منصة الفيديو تيك توك.

يتكون "تحدي كلونازيبام" من تناول حبوب من هذا الدواء وعدم السماح للنوم وبالتغلب على النعاس الذي ينتجه، "آخر من ينام هو الفائز" ، هو الشعار الذى انتشرت به هذه الممارسة أيضًا على تلك الشبكة الشعبية جدًا بين الشباب.

ووقعت الحالات في مدارس، خمس منها الخميس الماضي في مكسيكو سيتي والباقي في ولاية نويفو ليون حيث تمكن الطلاب من تناول الدواء ، على الرغم من كونهم يخضعون لنظام خاضع للرقابة، لم يتم الإبلاغ عن أي منها خطيرة.

ومن أشهر التحديات التي شهدت رواجا على هذا التطبيق مؤخرا تحد "تناول قطعة من الحلوى بداخلها مادة حارة للغاية" وتحد تناول "العقارات" الذي تسبب في تسمم ما لا يقل عن 57 طالبا بإحدى المدارس الثانوية بالمكسيك وتحد "الخنق" أو "كتم النفس" وغيرها مما يسبب حوادث مميتة بين الطلبة والمراهقين الذي يتابعون التطبيق بشكل يومي.