بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى تأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

كتب: محمد الأحمدى

وشارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، والأب أنجليوس مسعود، راعيا الكاتدرائية. وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة "بالمعموديّة نصير نورًا للعالم، فاليوم دعوةللتغير، وقبول الحياة، كي نصير نورًا للآخرين. أنتم نور العالم.

وفى سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية عن مشاركة المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، ويتواجد جناح المركز فى صالة 2 B20 ومن أبرز كتب المركز الذى يشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كتاب كنيسة شمالأفريقيا وكتاب "نبشربمسيح مصلوب وإكرام المصريين العذراء مريم والقديس يوسف النجار".

وتشارك أيضا عن الكنيسة الكاثوليكية كل مطبوعات لوغوس، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تواجدالدار فى معرض القاهرة الدولي فى صالة 1 c24