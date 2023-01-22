اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى تأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

الأحد، 22 يناير 2023 04:01 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى تأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا قداس ذكرى تأسيس كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس صباح اليوم الأحد، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كاتدرائية السيدة العذراءمريم، بقويسنا.
 
 
 
وشارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، والأب أنجليوس مسعود، راعيا الكاتدرائية. وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة "بالمعموديّة نصير نورًا للعالم، فاليوم دعوةللتغير، وقبول الحياة، كي نصير نورًا للآخرين. أنتم نور العالم. 
 
 
 
وفى سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية عن مشاركة المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، ويتواجد جناح المركز فى صالة 2 B20  ومن أبرز كتب المركز الذى يشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كتاب كنيسة شمالأفريقيا وكتاب "نبشربمسيح مصلوب وإكرام المصريين العذراء مريم والقديس يوسف النجار".  
 
 
 
وتشارك أيضا عن الكنيسة الكاثوليكية كل مطبوعات لوغوس، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  تواجدالدار فى معرض القاهرة الدولي فى صالة 1 c24
 
 
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الاقباط الكاثوليك

كاتدرائيه السيده العذراء



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