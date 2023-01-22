بسبب اختفاء قطة.. شركة طيران بوليفية تعين اختصاصى نفسى للعثور على الحيوانات

فاطمة شوقى

أصبح اختفاء قطة صغيرة في مطار بوليفي، الخبر الأهم في وسائل الإعلام البوليفية، ما أدى إلى إثارة الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث عينت شركة طيران في بوليفيا اختصاصى نفسى للحيوانات لتعقب القطة التي فقدها أحد الركاب أثناء العبور من المطار.

على الرغم من حقيقة أن القطة الصغيرة مفقودة منذ أكثر من شهر، يعتقد اختصاصى الحيوانات الذي عينته الحكومة، أن القطة لا تزال على قيد الحياة، وفقا لموقع "بوليفيا".

في ديسمبر ، تم الإبلاغ عن اختفاء القطة تيتو، بعد أن حاولت مالكتها، وهي امرأة تعمل في أيرلندا، العبور بها في مطار سانتا كروز إلا أن السلطات في المطار رفضت ذلك وقالت إنها لابد ان تذهب عبر الشحن ، وعندما هبطت الطائرة فوجئت المرأة برؤية قفص القطة تيتو فارغا.

واعترف موظفو شركات الطيران بأنهم فقدوا تيتو قبل الإقلاع، وأصبح اختفاء القطة هو الخبر الأول في بوليفيا ، لذلك بدأت الحكومة في التدخل سريعا لحل القضية.

وأوضح المسئولين أنه تم توزيع علب التونة والمياه في المناطق القريبة من المطار، حيث فقدت القطة، للتأكد من أنها لا تجوع ، وذلك بعد أن أكدت مالكتها أنها تحب التونة .

على الرغم من جهود الحكومة البوليفية والمنظمات الأخرى التي تسيطر عليها الدولة لتحديد مكان تيتو ، لم يتم العثور على القطة في أي مكان ، لذلك في محاولة يائسة ، أعلنت وزارة العدل أنها عينت مختص نفسى للحيوانات ، وزعمت أنها قادر على إقامة "اتصال نشط" مع تيتو ومعرفة تفاصيل حول مكان وجوده وسلامته.