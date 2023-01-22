انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادى "الابتكار والتعاون الأورومتوسطى للنسيج والجلود" بالإسكندرية

وقال رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الملتقى يشهد حضور نخبة كبيرة من المسؤولين والاقتصاديين المهتمين، حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب وزير الصناعة وسفير الاتحاد الأوروبى، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية الأسبق.

وأوضح "الوكيل"، أنه يشارك في اللقاء أيضًا قيادات المشروع، الدكتور خالد السعدني، خبير أول في أمانة اللجنة الفنية المشتركة (JTS) لبرنامج EU ENI CBC MED، وماريا ديل مار بلانيس، مدير البحث والتطوير في معهد أبحاث المنسوجات الأسبانى (AITEX) – الشريك الرئيسي لمشروع CRE@CTIVE، والدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ومحمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية.

ويتضمن الملتقى جلسة بعنوان «مواجهة تحديات صناعة المنسوجات والجلود في مصر«، ويديرها الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية «CEEBA»، واتحاد الغرف المصرية، ويشارك في الجلسة الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، والدكتور تامر حمودة، أستاذ مساعد في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد حسنين، أستاذ مساعد في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والدكتور أحمد قدري، أستاذ ومهندس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسامي جاد، رئيس صندوق دعم الغزل والنسيج.