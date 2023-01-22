اليمن وكندا يبحثان سبل تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع

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بحث جمال السلال، سفير اليمن وعميد السلك الدبلوماسي العربي في العاصمة الكندية أوتاوا، السبت، مع نائب وزير الخارجية الكندي ديفيد موريسون، تطورات ومستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وجدد السفير اليمني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "ترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، ودعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات المتفق عليها"، مثمناً الدعم الكندي لليمن، وخاصة في المجالين السياسي والإنساني.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الكندي، دعم بلاده لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، ومساعي جهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن لتمديد وتوسعة الهدنة؛ للتوصل إلى سلام دائم وشامل ينهي معاناة الشعب اليمني.