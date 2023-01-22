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المدعى العام البلغارى ينفى تورط صوفيا بالهجوم الإرهابى على جسر القرم

الأحد، 22 يناير 2023 06:44 م
المدعى العام البلغارى ينفى تورط صوفيا بالهجوم الإرهابى على جسر القرم القرم
كتب محمد جمال

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أعلن المدعي العام البلغارى إيفان جيشيف، أن تحقيقات مكتب المدعى العام فى صوفيا، لم تجد أى مؤشرات تربط البلاد بالهجوم الإرهابي على جسر القرم، بحسب "روسيا اليوم".

وقال جيشيف: "لم تكشف تحقيقات مكتب المدعي العام في صوفيا، عن أي مؤشرات تربط بلغاريا بالهجوم على جسر القرم، وأن المزاعم حول المسار البلغارى فى الحادث هي هجوم روسي هجين على المجموعة الأوروبية".

وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر 2022، انفجرت شاحنة على جسر القرم، متسببة في اشتعال النيران في سبع ناقلات للسكك الحديدية وانهيار اثنتان من ممرات الجسر جزئيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسى، أن منظم الهجوم على جسر القرم هو قسم المخابرات الرئيسي في وزارة الدفاع الأوكرانية.

وفقا للأمن الفيدرالي، تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف باستخدام شريط البولي إيثيلين الإنشائي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 22.8 طن، وفي أوائل أغسطس تم إرسالها من ميناء أوديسا إلى مدينة روسه البلغارية.

وتم الكشف أن رومان سولومكو كان أحد المشاركين في تنظيم الشحنة من بلغاريا إلى ميناء بوتي في جورجيا، ثم إلى أرمينيا، وأبلغ جهاز الأمن الفيدرالي عن احتجاز خمسة مواطنين روس، وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في التحضير للهجوم الإرهابي.


روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

القرم

بلغاريا



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