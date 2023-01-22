اليوم السابع
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الكنيسة تنظم لقاء سنويا للعاملين فى خدمة الافتقاد العام بالمعادى

الأحد، 22 يناير 2023 12:34 م
الكنيسة تنظم لقاء سنويا للعاملين فى خدمة الافتقاد العام بالمعادى الكنيسة تنظم لقاء سنوى للعاملين فى خدمة الافتقاد العام بالمعادى
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت إيبارشية المعادى للأقباط الأرثوذكس أمس السبت، اللقاء السنوى العام للخدام العاملين فى خدمة الافتقاد العام بالإيبارشية، شارك فيه 150 من الخدام والخادمات وعدد من الآباء الكهنة.
 
أقيم اللقاء في دير الشهيد أبي سيفين بطموه، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، الذي ألقى كلمة عن حضور السيد المسيح فى عرس قانا الجليل.
 
وتفعل الكنيسة قداسات خاصة بالخدمات والاجتماعات المتاحة، ويتم كتابة جدول بموعد قداس كل أسرة فى اجتماع خدام ومخدومين، ويتم افتقاد الأسر من خلال الذهاب إلى المنازل وعمل صلوات القنديل داخل كل منزل لينال الجميع بركة الصلوات، ويتم في الزيارة الرد على الأسئلة ومشاركتهم فى أحزانهم وأفراحهم.
 
وفى سياق متصل، احتفل دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بعيد استشهادها الذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.
 
وبدأ الاحتفال بصلوات العشية، والتي صَلَّاها نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وعدد كبير من الآباء الكهنة، وتم في نهاية العشية وضع الأطياب على قبر الشهيدة.
 
وصلى الآباء الأساقفة صباح اليوم قداس العيد الذي يوافق أيضًا عيد عرس قانا الجليل.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

خدمه الافتقاد العام

دير القديسه دميانه



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