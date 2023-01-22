العراق.. إقالة مدير مدرسة أشهر سلاحا آليا فى طابور الصباح

كتب محمد جمال

قررت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم الأحد، إعفاء مدير مدرسة الحديبية فى الكرخ الأولى بالعاصمة بغداد؛ بعد حادثة حمله للسلاح داخل الحرم المدرسى، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبورى التي تولت التحقيق بخصوص ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى من حمل السلاح من قبل مدير مدرسة الحديبية الأساسية في تربية الكرخ الأولى".

مدير المدرسة يُشهر السلاح

وأشار البيان إلى أن "اللجنة أوصت بإعفاء مدير المدرسة من مهامه ونقله الى مدرسة أخرى ليمارس اختصاصه في المدرسة المنقول اليها وكذلك فرض عقوبة "التوبيخ" استناداً للمادة (8) الفقرة رابعا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، وذلك بسبب استخدامه السلاح واطلاق العيارات النارية وعدم المحافظة على سلامة التلاميذ داخل الحرم المدرسي وترويعهم ، بالاضافة إلى مخاطبة قيادة شرطة بغداد الكرخ / قاطع حماية منشآت الشعلة، بفتح تحقيق مع الحارس الأمني ل‍مدرسة الحديبية الأساسية.