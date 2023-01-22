الرئيس الصومالى يدعو الجيش للاستعداد للمرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب

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دعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، جيش بلاده إلى الاستعداد إلى المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب للقضاء على مليشيات الخوارج.

وحث رئيس الصومال - خلال تفقده مقر قيادة الفرقة الـ60 للجيش الصومالى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - الجنود المتدربين على الحفاظ على قيم ومبادئ الجيش وتحمل مسؤولية سلامة وكرامة المواطنين وعدم الاعتداء عليهم.

وأشار الرئيس الصومالى إلى أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من تحرير المناطق جنوب غرب البلاد ينبغي تعزيز الاستعداد للقضاء على مليشيات الخوارج.

يذكرأن، قوات الجيش صدت هجوما شنه مسلحو "حركة الشباب" على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد، وكبدتهم خسائر فادحة.

وذكر التليفزيون الصومالي نقلا عن مصادر فى الجيش، أن "حركة الشباب" تكبدت خلال هجومها على القاعدة العسكرية خسائر فادحة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مدينة جلعد تحت سيطرة الجيش ووضعها مستقر بعد صد الهجوم. وتقول الأنباء الأولوية إن الحركة استخدمت سيارات مفخخة لاستهداف القاعدة وحدثت مواجهات استمرت فترة.

من جهتها قالت "حركة الشباب" إنها ألحقت أضرارا بالقوات الصومالية المتمركزة في القاعدة. وتمكن الجيش الصومالى من فرض سيطرته على مدينة جلعد الاثنين الماضى، عقب انسحاب مقاتلي الحركة منها.