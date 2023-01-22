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الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالى بقصر الاتحادية

الأحد، 22 يناير 2023 10:23 ص
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالى بقصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، بقصر الاتحادية . 

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، "إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين". 

وأضاف أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء عددا من الملفات الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير الخارجية الإيطالى

قصر الاتحادية

أنطونيو تايانى

اليوم السابع بلس



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