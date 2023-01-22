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الذكرى الـ53.. البحر الأحمر تحتفل اليوم بعيدها القومى تزامنا مع معركة شدوان

الأحد، 22 يناير 2023 10:34 ص
الذكرى الـ53.. البحر الأحمر تحتفل اليوم بعيدها القومى تزامنا مع معركة شدوان شدوان المجد أهم جزر البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، الموافق 22 يناير، بعيدها القومي تزامنا مع ذكرى معركة شدوان المجيدة، حيث شهدت جزيرة شدوان في نفس التاريخ من عام 1970 ملحمة شعبية وتاريخية أثناء حرب الاستنزاف، حيث شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجزيرة. 
 
وتمكن أهالي البحر الأحمر من الصيادين في ذلك الوقت، من إمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية في 22 يناير سنة 1970م وأعتبر هذا اليوم هو العيد القومي للمحافظة من كل عام.
 
ومن المقرر أن يضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء شدوان المجيدة بمدينة الغردقة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
ويتفقد المحافظ عقب وضع إكليل الزهور عددا من المشروعات بالمدينة، ويفتتح سوق العربات المتنقلة بمدينة الغردقة، الواقع بطريق المطار بالغردقة، ويتفقد اعمال التطوير بطريق المطار وعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة .
 
وينظم متحف آثار الغردقة مساء اليوم تكريم لاسر شهداء معركة شدوان المجيدة داخل المتحف بحضور عدد كبير من أهالي الغردقة وقيادتها، كما يعرض المتحف مجموعة افلام وثائقية عن معركة شدوان، ومعرض لمجموعة صورة حقيقة من معركة شدوان .
                                                  
ويتم تنظيم الاحتفال في صالة التهيئة المرئية مساء اليوم الأحد، وأكد المتحف أن حضور الاحتفال لا يشمل دخول قاعات العرض المتحفي، وعلي من يرغب في المشاركة ارسال رسالة علي صفحة المتحف لتسجيل الاسم في انتظاركم .
 
شدوان المجد اهم جزر البحر الأحمر
شدوان المجد اهم جزر البحر الأحمر

 

شهداء شدوان المجيدة
شهداء شدوان المجيدة

 

معركة شدوان المجيدة
معركة شدوان المجيدة

 


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جزيرة شدوان

العيد القومي لمحافظة البحر الاحمر



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