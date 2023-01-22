الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام - هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته فتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (خمس أشخاص ) حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 6 هواتف محمولة) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الزقازيق .. وبحوزته (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش– عدد 100 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (شخصان "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزتهما (عدد 3 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمولة) و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة المنيا .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – سلاح أبيض – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى –هاتف محمول) و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (950,000) تسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً .

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من ضبط (عدد من الأشخاص القائمين على إدارة بعض الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك") يقوموا من خلالها بعرض وترويج المواد والأدوية والعقاقير المخدرة مقابل مبالغ مالية وذلك على النحو التالى ضبط (3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بنطاق محافظتى "الجيزة- بنى سويف") ، وبحوزتهم (460 أمبول مخدر لعقاقير مختلفة - مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة).. وكذا تم ضبط (1054 أمبول مخدر لعقاقير مختلفة - 1840 قرص مؤثر لعقاقير مختلفة) داخل مخزن خاص بأحدهم .. وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد مصدر تحصلهم على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (7,951 أمبول مخدر لعقاقير مختلفة - 34,550 قرص مؤثر لعقاقير مختلفة - مبلغ مالى).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وبحوزته (216 قرص مخدر ومؤثر لعقاقير مختلفة - 3 روشتات طبية "مزورة" - خاتم شعار الجمهورية خاص بإحدى الجهات الحكومية "مزور" - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبتطوير مناقشته أرشد عن كمية أخرى من المواد المخدرة بداخل مسكنه بدائرة القسم عبارة عن (180 قرص مخدر - 66 روشتة طبية "مزورة" - 9 أكلاشيهات لأطباء "مزور" - 4 خاتم شعار الجمهورية خاص بإحدى الجهات الحكومية "مزور").

كما تم إستهداف (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) وتبين عدم تواجده ، وبالتفتيش فى حضور زوجته تم العثور على (شجيرة لنبات القنب "البانجو" المخدر – هاتف محمول) وبمواجهتها أقرت حيازة زوجها وزراعته تلك الشجيرة بقصد الإتجار .وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته عدد ( 40 قرص مخدر لعقاقير مختلفة – 5 أمبولات لعقار "أمبيوفين" المؤثر – مبلغ مالى – هاتف محمول).. وبتطوير مناقشته أقر بتحصله على تلك المواد المخدرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) أمكن ضبطه وبحوزته (40 قرص مخدر– 50 أمبول مؤثر لعقار "نيوريل" – 45 أمبول مؤثر لعقار "أمبيوفين" – 370 قرص مؤثر – مبلغ مالى – هاتف محمول) وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإضافة إلى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدقى ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض) وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقر البعض منهم بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات التواصل الإجتماعى بقصد الإتجار تقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (5 مليون جنيه تقريباً).