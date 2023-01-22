الجيش الأوكراني: العمل على إنشاء وحدات عسكرية جديدة مجهزة بالمعدات الغربية

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أكد قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي نايف، اليوم الأحد، أنه يتم إنشاء وحدات عسكرية جديدة حاليا لتجهيزها بالمعدات الغربية الجديدة.



وقال نايف في تصريحات أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "نحن بحاجة إلى عدد كبير من الدبابات الغربية، إنها أفضل بكثير من النماذج السوفيتية ويمكن أن تساعدنا في التقدم".



وتابع قائلا: "نحن نعمل حاليا على إنشاء وحدات عسكرية جديدة لاستعداد على القتال"، لافتا إلى أهمية المساعدات الغربية في ظل العملية العسكرية الروسية على البلاد.



وأشار إلى أنه يتعين على الجيش الأوكراني تدريب الوحدات على المعدات الجديدة ودمجها في تشكيلاتها الحالية.



وأضاف قائد القوات المشتركة الأوكرانية "يجب أن تكون الوحدات بأكملها مجهزة بنفس الدبابات سواء كانت ببرادلي أو بالنمور".



وكان قد أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في وقت سابق، عن اتفاقات مع بولندا وبريطانيا لبدء مهام تدريبية لأطقم أوكرانية على دبابات ليوبارد وتشالنجر على التوالي.