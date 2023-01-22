الجامعات الخاصة والأهلية تواصل فتح باب التقدم للفصل الدراسى الثانى

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الأحد، إتاحة باب التقدم للفصل الدراسى الثانى، والتى انطلقت أمس السبت 21 يناير الجارى، وذلك وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى.

ويتاح التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من العام السابق فقط، كما أن التسجيل والتقديم سيكون من خلال التقدم على موقع الجامعة وفقا للأماكن الشاغرة فى كل تخصص على أن يكون القبول وفقا لأولويات المجموع وترتيبه وأسبقية التقدم.