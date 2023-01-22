اليوم السابع
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الجامعات الخاصة والأهلية تواصل فتح باب التقدم للفصل الدراسى الثانى

الأحد، 22 يناير 2023 09:00 ص
الجامعات الخاصة والأهلية تواصل فتح باب التقدم للفصل الدراسى الثانى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الأحد، إتاحة باب التقدم للفصل الدراسى الثانى، والتى انطلقت أمس السبت 21 يناير الجارى، وذلك وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى.

ويتاح التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من العام السابق فقط، كما أن التسجيل والتقديم سيكون من خلال التقدم على موقع الجامعة وفقا للأماكن الشاغرة فى كل تخصص على أن يكون القبول وفقا لأولويات المجموع وترتيبه وأسبقية التقدم.

وكان الدكتور محمد حلمى الغُر، أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية القائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، أشار إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول، وأن الأولوية فى القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.
 
وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، أكد الغُر أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي) وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

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