التحالف الوطني يستكمل خدمات قافلة ستر وعافية للأهالي بقرى محافظة قنا.. صور

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى استكمال خدمات قوافله ستر وعافية" 9و10 لخدمة أهالي قرى دندرة والطويرات والقرى المجاورة بمحافظة قنا ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات القافلة بتسليم النظارات الطبية لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الاولى من القافلتين وكذلك استكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء عمليات جراحات العيون.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة ستر وعافيه 2 لأهالى الطويرات ودندرة والقرى المجاورة شمل توزيع صناع الخير ل 370 نظارة طبية على 370 من الأهالي وكذلك إنهاء التجهيزات لإجراء 101 من الأهالي عمليات جراحات عيون مختلفة وأن المرحلة الثانية تأتي استكمالا لما قدمته قافلة ستر وعافيه 2 في مرحلتها الاولى من توقيع الكشف على الأهالي في التخصصات الطبية الأكثر أهمية وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكرى كذلك تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.

وأشار هانى عبدالفتاح أن توزيع النظارات الطبية والانتهاء من إجراءات التجهيز لعمل جراحات العيون المختلفة يأتى فى اطار مشاركة صناع الخير فى قوافل ستر وعافية بمنظومة خدمات متكاملة فى مجال الحد من مسببات العمى بما تشمله مبادرة "عنيك فى عنينا " من خدمات منها توقيع الكشف وتوزيع الادوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون واجراءها كذلك مبادرة قدم صحيح لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر فضلا عن تحقيق صناع الخير لأهداف التحالف من خلال جهود المؤسسة فى مجالات التمكين الاقتصادي وتوزيع المساعدات الموسمية.