وقال المواطن المقدسي فادي ردايدة، في تصريح صحفي، إنه قام ببناء منزله منذ حوالي أربع سنوات، بمساحة 150 مترًا مربعًا، إلا أن قوات الاحتلال أجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص.



وفي محافظة جنين بشمال الصفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وتتعرض القرية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها نصب حواجز عسكرية.