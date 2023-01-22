الإسكندرية تطمئن المواطنين بشأن رائحة غاز تنتشر لتعبئة محطة العجمى غدا

نوهت محافظة الإسكندرية، أن الشركة الوطنية للغاز ناتجاس سوف تقوم مساء غدا الأثنين فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بالمحطة الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب بنطاق حي العجمي، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.
وطمأنت محافظة الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم (35) لسنة 2023، بشأن بتكليف كل من هدى أبو كليلة بتسيير أعمال رئيس حي العجمي، والدكتورة رباب مدني بتسيير أعمال رئيس حي المنتزة ثان، واللواء أشرف بدران بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، وتكليف محمد الحلواني للقيام بأعمال نائب مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.
وأكد اللواء محمد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية.
وكلف المحافظ ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية ، وذلك في جميع الملفات، و خاصة التصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة، وإزالة أي تعديات عليها في المهد، والإهتمام بملف القمامة، ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع. بالإضافة إلى التواجد الميدانى في الشارع وحل مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم.
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