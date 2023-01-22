الإسكندرية تطمئن المواطنين بشأن رائحة غاز تنتشر لتعبئة محطة العجمى غدا

وطمأنت محافظة الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم (35) لسنة 2023، بشأن بتكليف كل من هدى أبو كليلة بتسيير أعمال رئيس حي العجمي، والدكتورة رباب مدني بتسيير أعمال رئيس حي المنتزة ثان، واللواء أشرف بدران بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، وتكليف محمد الحلواني للقيام بأعمال نائب مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.