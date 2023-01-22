الأوقاف تصدر 3 ترجمات لمعانى القرآن الكريم خلال عام.. العبرية أحدثها

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف إصدارها، 3 ترجمات لمعانى القرآن الكريم فى عام واحد، حيث تمت ترجمة معانى القرآن الكريم إلى كل من اللغة اليونانية والهوسا والعبرية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار الدور الريادى لمصر فى نشر الفكر الوسطى المستنير بمختلف لغات العالم، وفى إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية وعنايتها الواسعة بحركة الترجمة إلى اللغات المختلفة ولا سيما ترجمة معانى القرآن الكريم، وخدمة لكتاب الله (عز وجل) .

واعتمد وزير الأوقاف، فى وقت سابق ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية التى قام بها الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرحمن الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعته، خدمة لكتاب الله (عزّ وجلّ) .