الأوقاف تحدد موضوعات خطب شهر فبراير.. معجزة الإسراء والمعراج أبرزها

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها".

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".

وقال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، فى وقت سابق: "إن الله (عز وجل) أيَّد رسله وأنبياءه (عليهم الصلاة والسلام) بمعجزات، ومن المعجزات التى أيد الله (سبحانه وتعالى) بها نبيه محمدًا (صلى الله عليه وسلم) معجزة الإسراء والمعراج فزاده بها إيمانًا إلى إيمانه ويقينًا إلى يقينه، مما يدل على عظمة القدرة الإلهية، وأهل العلم المعتبرون على أنها من المعجزات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنها كانت بالروح والجسد إسراءً ومعراجًا.

وتابع جمعة: "وإذا كان البعض يتساءل كيف كان ذلك، فقد أجاب سيدنا أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) عندما سأله أحدهم؛ إن صاحبك يزعم أنه خرج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عُرج به إلى السماء ثم عاد ثانية من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام فى جزء يسير من الليل، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرًا ذهابًا وآخر إيابًا، فكان ردُّ الصدِّيق (رضى الله عنه) : إنى أصدقه، فإنى أصدقه فى الخبر يأتيه من السماء أفلا أصدقه فى ذلك؟، وإذا كان ذلك قبل العصر الحديث بعلومه المتقدمة، وقد اخترع الإنسان من الطائرات ما يستطيع الذهاب عليه من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى مكة مرة أخرى فى جزء يسير من الليل، وكذلك التطور العلمى الذى لا يستوعبه كثير من الناس، فإذا كان الإنسان المخلوق الضعيف قد توصل إلى ذلك، فكيف بمن لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء (سبحانه وتعالى)