الأعضاء الجدد بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم - تصوير خالد كامل

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل، أداء الأعضاء القانونيين الجدد المنقولين والمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلى تمهيدا لتسليمهم مهام عملهم رسميا.

وبحلف اليمين القانونية يصبح الموظفين المنتدبين أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تنص على أن "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل".

يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كافة السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم.