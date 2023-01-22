اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 03:00 م
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الأردن يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الثلاثاء المقبل

الأحد، 22 يناير 2023 03:00 م
الأردن يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الثلاثاء المقبل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة
وكالات

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دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة والذكر ورد المظالم إلى أهلها، والصوم والتضرع والخشوع إلى الله تعالى طلبا للغيث.


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت الوزارة في تعميم لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، إنه وحرصا من الوزارة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، فقد قررت الوزارة إقامة الصلاة في جميع مساجد المملكة لهذا الأسبوع بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الثاني 2023.


ودعا الخلايلة مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة لأداء صلاة الاستسقاء.


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