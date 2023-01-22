اقتران رائع بين الزهرة وزحل بعد الغروب اليوم فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يمكن رصد كوكبى الزهرة وزحل بالقرب من بعضهما، حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط، في اقتران رائع مشاهد بسهولة بالعين المجردة، باتجاه الجنوب الغربي بسماء مصر و الوطن العربي، وذلك بعد غروب الشمس اليوم الأحد 22 يناير 2023 والانتقال نحو بداية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاقتران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبه من بعضها في السماء، ونظرًا للمسافة الظاهرية الصغيرة بين زحل الخافت والزهرة الساطع، فيمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار أو التلسكوب، إضافة لذلك سيكون هلال القمر أسفل هذه الكواكب ببضع درجات.

إن كوكبي الزهرة وزحل يظهران في نفس البقعة من السماء، وبالقرب من بعضهما، لأنهما على نفس خط الرؤية من الأرض ولكن في الحقيقة الزهرة يبعد مسافة 149 مليون ميل في حين أن زحل على مسافة مليار ميل تقريبًا.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب، فإن قرصه مضاء بنسبة 93 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يكبر نظرًا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك نقصان في إضاءة قرصة تدريجياً .

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة، يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات.

جدير بالذكر أن هذه هي بداية الظهور المسائي الرائع لكوكب الزهرة، حيث سيرتفع عالياً في السماء بحلول أواخر الربيع بينما يتضاعف لمعانه.