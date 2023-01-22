ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 16174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 19654 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6670 نقطة.