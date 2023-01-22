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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 22 يناير 2023 10:18 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 16174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 19654 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6670 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4497 نقطة.

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