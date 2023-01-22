إيمان كريم: الرئيس السيسى يتابع مجالات الحماية والتمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه اليومى والمتواصل بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، ومتابعته المستمرة لما تم ويتم فى هذا الملف وجهود الوزارات والمؤسسات بشأنه، خاصة فى تطبيق مواد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ومواصلة متابعة أوجه الاستحقاق التى اقرها القانون فى مجالات الحماية الاجتماعية والإتاحة والتمكين الاقتصادى وغيرها من الاستحقاقات.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، فى تصريح لها، تعقيبا على توجيه الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة، ورعاية مبادرات وزارة التضامن الإجتماعى بشأن إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوى الإعاقة، إن الرئيس دوما حريص على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، بل والتوصية الدائمة منه للمؤسسات والوزارات على تقديم كافة سبل الدعم، وإنهاء كافة الإشكاليات التى من الممكن ان تعترض آليات دمجهم وتمكينهم مجتمعيا وتكنولوجيا وعلى كل المستويات.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون أهم مرحلة فى حياتهم خاصة فى الشق الحقوقى والتمكين والإتاحة نظرا لاهتمام القيادة السياسية بأدوارهم كشركاء حقيقيين فى الوطن، ومساهمين فى تنميته وبنائه وإعماره.