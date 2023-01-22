إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بحروق، في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية القبابات دائرة مركز شرطة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمت عملية الإخماد بالكامل.