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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز فى أطفيح

الأحد، 22 يناير 2023 12:50 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب انفجار أسطوانة غاز فى أطفيح حريق شقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بحروق، في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية القبابات دائرة مركز شرطة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمت عملية الإخماد بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفاده انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية القبابات بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص من الأسرة، جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح بسبب تسرب غاز تسبب في انفجار الاسطوانة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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