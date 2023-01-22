إصابات فى خاركيف وخيرسون جراء قصف روسى

وقال سينيهوبوف -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - :" تواصل القوات الروسية قصف السكان المدنيين في البلدات والقرى الحدودية لمقاطعات كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف في المنطقة. خلال اليوم الماضي ، تم تسجيل هجمات على كوبيانسك وفوفتشانسك ودفوريشنا وفيترينارن ومناطق أخرى في منطقة خاركيف .. وتم نقل مدني يبلغ من العمر 46 عاما إلى المستشفى ".

وفي كوبيانسك - بحسب الإدارة الإقليمية- تضرر مصنع لتعليب الحليب ومنزلين.

وفي سياق متصل..أعلن ياروسلاف يانوشيفيتش، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون عن إصابة مهندس كهرباء في انفجار لغم أرضي روسي في منطقة خيرسون.

وقال يانوشيفيتش في قرية ارخانهيلسكي بمنطقة خيرسون ، أصيب مهندس كهرباء بانفجار لغم أرضي روسي أثناء قيامه بواجباته.

وبحسب حاكم المنطقة ، نُقل المصاب إلى المستشفى. حيث يقوم الأطباء حاليا بتقديم العلاج اللازم للمريض.