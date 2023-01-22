اليوم السابع
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إسبانيا تحتفل بمهرجان "ضرب سارق الماشية" وإلقاء 30 طنا من اللفت عليه.. صور وفيديو

الأحد، 22 يناير 2023 10:35 ص
إسبانيا تحتفل بمهرجان "ضرب سارق الماشية" وإلقاء 30 طنا من اللفت عليه.. صور وفيديو مهرجان ضرب سارق الماشية
فاطمة شوقى

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احتفلت إسبانيا بمهرجان "ضرب سارق الماشية" الذى يسمى بـ"جاراميلاس"، حيث يسير الإسبان في الشوارع التي امتلأت بالألوان لرمى شخص باللفت.

ويعتبر جيارامبلاس هو مهرجان يقام في مدينة بيورنال الإسبانية في مقاطعة كاسيريس، و يتم الاحتفال به كل 19 و 20 يناير من كل عام، وفقا لصحيفة لا بيرداد الإسبانية.

احتفالات اسبانيا
احتفالات اسبانيا

 

اسبانيا
اسبانيا

 

"جاراميلاس" هو شخص يرتدى ملابس مليئة بالألوان المخيطة يدويا ، كما أنه يرتدى قناع كبير بقرنين وأنف كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاراميلاس يمشى في الشوارع وهو يعزف على الطبلة، وهو يمثل شخص كان يسرق الماشية ، ويرمون عليه الخضار ، وخاصة اللفت.

يتميز مهرجان جاراميلاس برجل يرتدي ملابس متعددة الألوان وخوذة خشبية مدببة لحماية نفسه من اللفت.

القاء اللفت على سارق الماشية
القاء اللفت على سارق الماشية

 

سارق الماشية
سارق الماشية

 

وأشارت الصحيفة إلى أن في المهرجان هذا العام ، قام الإسبان بإلقاء أكثر من 30 طن من اللفت على الشخصية التي تجسد الشر ، وهو سارق الماشية.

 

 


اسبانيا

مهرجان

مهرجان سارق الماشية

مهرجانات اسبانيا



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