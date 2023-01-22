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أكرم القصاص: منصات إعلامية ملتوية تستهدف النيل من الاقتصاد المصرى

الأحد، 22 يناير 2023 07:43 م
أكرم القصاص: منصات إعلامية ملتوية تستهدف النيل من الاقتصاد المصرى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
كتب محمد شعلان

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن المركز الإعلامي لمجس الوزراء بذل جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في تقرير رصد الشائعات، موضحا أن التقرير يوجد به أرقام كبيرة ومفصلة بشروح مهمة للشائعات، لأن مصر تتعرض لأنواع كثيرة من الشائعات.
 
أضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مصر تتعرض لأنواع مختلفة من الشائعات لأن هناك تنظيمات تتفنن وتستخدم درجات من الاحترافية في إطلاق الشائعات وتشويه المعلومات بعدم نقلها كاملة وتقديم المعلومة متجزئة.
 
تابع: "جزء كبير من الشائعات تستهدف الأهداف الاقتصادية، وفي منصات اعلامية تستخدم طرق ملتوية في اطلاق الشائعات ويعتمدوا على حاجات جزء منها بسيط حقيقة والتقليل من شأن المشروعات، ورفع الاسعار والتلاعب، لان نفس الجهات التي تلعب في تجارة العملة هي اللي نفسها بتلعب في الشائعات".
 
وأشار أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إلى أن مؤسسات الدولة المصرية نجحت فى مواجهة كثير من هذه الشائعات وبعض الشهور يكون هناك شائعات متداولة بالآلاف التي تتعلق بالناس وحالتهم الاقتصادية.
 

اكرم القصاص

الحياة اليوم

الشائعات الاقتصادية

الاقتصاد في مصر

مركز المعلومات



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