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9 فبراير غلق باب التقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة

السبت، 21 يناير 2023 02:00 ص
9 فبراير غلق باب التقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة جامعة القاهرة -أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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تواصل كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور عطية الطنطاوى، فتح باب التقدم وقبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022/ 2023.
 
وأوضحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أنه من المقرر استمرار إتاحة التقديم من يوم 15 يناير الجارى وحتى يوم 9 فبراير المقبل، على أن تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصى يوم 14 فبراير 2023 الساعة الثالثة عصرا.
 
وأوضحت الكلية أن الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين والوافدين:
 
1- أصل شهادة المؤهل الدراسى
 
2- أصل شهادة المعادلة
 
3- أصل شهادة المليلاد
 
4- أصل الموقف من التجنيد للذكور
 
5- صورة الرقم القومى أو جواز السفر
 
6- خطاب العمل موجه للكلية
 
7- 6 صور شخصية
 
8- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق
 
9- سداد مبلغ 500 جنيه رسوم تقديم ورسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم.
 
وكان كشف تقرير مقدم إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا حول حصاد الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإدارى والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة خلال 2022.
 
وأكد التقرير أن جامعة القاهرة حققت الإصلاح الإدارى، وذلك من خلال التحول إلى اللامركزية فى العمل داخل الجامعة لسرعة الأداء وفقا لمتطلبات الجودة الإدارية، وبما تسمح به القوانين واللوائح لرفع كفاءة الأداء الإدارى، والقضاء على الروتين ومقاومات تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية.
 
وأشار التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة فى خلق بيئة إدارية إيجابية، تساهم فى تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإدارى وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.
 
وحققت الجامعة الخطة التدريبية بنسبة 100% لتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإدارى بالجامعة ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

كلية الدراسات العليا الإفريقية

اخبار مصرية

عطية الطنطاوى



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