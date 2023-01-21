5 أهداف للاتفاق المصرى الأمريكى لتحسين التعليم الأساسى.. اقرأ التفاصيل

كتبت نورا فخرى

شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

ويهدف التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية إلى إضافة مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي لمبلغ المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ وقدرة131.610.890 دولاراً أمريكياً.

وفي هذا الصدد نستعرض أهداف الاتفاقية المعروضة: يهدف التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية إلى إضافة مبلغ (7.5) مليون دولار أمريكي لمبلغ المساعدة وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة التعليم الأساسي – مرحلة ثانية المتمثلة فيما يلى:

1 - تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي.

2- تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإبتدائية.

3- تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية.

4- تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار

5- . تدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي

يشار إلي أن التعليم الأساسي يشكل حجر الأساس في بناء النظام التربوي ويشمل الفترة الحاسمة في حياة الأطفال، ولذلك شغلت هذه المرحلة الفكر التربوي العالمي خلال العقود الماضية، وأخذ الاهتمام بها مساحة واسعة من الطرح والبحث في المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية لقد تطورت الرؤية حول التعليم الأساسي من كونه مجرد حركة إصلاح للتعليم في بعض الدول النامية الى صيغة تربط بين التعليم غير المدرسي والتعليم الابتدائي وتعليم الكبار في رؤية موسعة تسعى لتلبية حاجات التعلم الأساسية للجميع.



وتحتل مرحلة التعليم الأساسي مكان الصدارة بالنسبة لمراحل التعليم المختلفة، ونظراً لسعة حجم هذا التعليم وأهميته بوصفه مرحلة عامة أساسية ينبغي أن يحصل عليها كل أبناء الشعب، ويعد الحد الأدنى الذي لا يمكن الاستغناء عنه لأنه يجسد المضمون المنطقي لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة الطفولة، فهي الأساس لنمو الشخصية الإنسانية وتشكيل سماتها وتطويرها، وإعداد جيل متعلم مدرك لمسئوليته في مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى أن مرحلة التعليم الأساسي تعد مرحلة إلزامية يحصل المتعلم من خلالها على الحد الأدنى من المعارف والمهارات. وتسعى مصر إلى الاهتمام بدعم وتطوير التعليم على كافة الأصعدة وفى كل المراحل الدراسية وعلى وجه الخصوص مرحلة التعليم الأساسى وما قبل الجامعي، وذلك من خلال إيجاد كادر تعليمي يتمتع بمهارات خاصة ويتم تأهيله لهذا الغرض والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا بكل محافظات مصر وخلق الكوادر المؤهلة والاهتمام بالقراءة ومحو الأمية ومعالجة التسرب ونتيجة لهذا كان التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لدعم منظومة التعليم في مصر وتطويرها، حيث عقدت بين الدولتين العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك دعما للتعاون بين الدولة والمساهمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.